Стала известна стоимость нового контракта между РФПЛ и "Матч ТВ"

Российская Премьер-лига (РФПЛ) будет ежегодно получать от телеканала "Матч ТВ" 1,7 миллиарда рублей, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, такова стоимость показа матчей по новому контракту, который заключили РФПЛ и "Матч ТВ".

В первом туре чемпионата России "Матч Тв" покажет матчи "Спартак" – "Оренбург" (28 июля) и "Рубин" - "Краснодар" (29 июля).

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