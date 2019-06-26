Стала известна стоимость предстоящего трансфера Романьоли в "Спартак"

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Стала известна стоимость предстоящего трансфера Романьоли в "Спартак"
Вратарь "Ромы" Андреа Романьоли переходит в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 2-2,5 миллиона евро. Голкипер подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2021 года.

20-летний  Романьоли является воспитанником "Ромы". Ориентировочная стоимость голкипера составляет 25 тысяч евро.

Напомним, что ранее в "Спартак" перешел 22-летний нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе за три миллиона евро. 40 процентов от этой суммы досталось бывшему клубу Понсе "Ньюэллз Олд Бойз".

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