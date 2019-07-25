Стала известна страна, которая примет Суперкубок Италии

Саудовская Аравия примет Суперкубок Италии 2020 года.

Как сообщает Radio 24, итальянская федерация футбола заключила с страной трехлетнее соглашение на проведение суперкубка.

Напомним, что в матче встретятся "Ювентус" и "Лацио". Матч пройдет в январе 2020 года.

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