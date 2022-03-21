Стала известна судьба Анчелотти после разгрома в "Эль Класико"

Теги реал мадридкарло анчелотти

Стала известна судьба Анчелотти после разгрома в "Эль Класико"

Фото: инстаграм Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сохранит свой пост несмотря на поражение от "Барселоны" со счетом 0:4 в матче 29-го тура Ла Лиги, сообщает Marca.

По информации источника, руководство королевского клуб не довольно некоторыми решениями итальянского специалиста в "Эль Класико", однако не намерены его увольнять.

Однако этот матч может оказать влияние на летнее трансферное окно, поэтому переход Килиана Мбаппе точно не будет единственным.

У Анчелотти есть контракт, рассчитанный до лета 2023 года, и разорвать его могут только в случае, если "Реал" не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов в этом сезоне.

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