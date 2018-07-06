Стала известна судьба Саутгейта в сборной Англии после ЧМ-2018

Стали известны условия, при которых главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлит контракт.

Текущее соглашение специалиста действует до 2020 года. Если он выведет команду на Евро-2020, соглашение будет продлено до 2022 года.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Англии сыграет со сборной Швеции.

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