Стала известна сумма будущего трансфера Видаля в "Барселону"

Теги бавария мюнхенбарселонаартуро видаль

Стала известна сумма будущего трансфера Видаля в "Барселону"

Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль перейдет в "Барселону" за 20 миллионов евро, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболиста в ближайшее время прилетит в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование. В борьбе за хавбека каталонцы опередили "Милан" и "Интер".

В прошлом сезоне 31-летний Видаль провел за "Баварию" 35 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: "Барселона" согласовала трансфер Артуро Видаля. | http://soccernews.ru

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