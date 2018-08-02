Стала известна сумма будущего трансфера Видаля в "Барселону"
Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль перейдет в "Барселону" за 20 миллионов евро, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, футболиста в ближайшее время прилетит в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование. В борьбе за хавбека каталонцы опередили "Милан" и "Интер".
В прошлом сезоне 31-летний Видаль провел за "Баварию" 35 матчей и забил 6 голов.
Не пропустите: "Барселона" согласовала трансфер Артуро Видаля. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Прорубить окно в Европу: "Уфа" играет в результативную ничью с "Домжале" и проходит дальше за счет гостевого гола
-
"Ювентус" объявил о переходе Бонуччи
-
"Милан" подтвердил трансферы Кальдары и Игуаина
-
Определился соперник "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы
Лента новостей
-
Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Определился соперник "Уфы" в третьем раунде квалификации Лиги Европы
-
"Севилья" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
"Рома" заинтересовалась игроком сборной Бразилии
-
"Наполи" готов заплатить 50 миллионов евро за форварда сборной Италии
-
Моуринью высказался о работе "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке
-
Лидер "Зенита" высказался о своем будущем
-
Дортмундская "Боруссия" вышла в лидеры в борьбе за форварда "Атлетико"
-
"Кайрат" с Аршавиным неожиданно выбил голландский клуб из Лиги Европы
-
Моуринью сделал важное заявление о новом тренере "Реала"
-
"Копенгаген", "Марибор", "Бордо" и "Рейнджерс" вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
"Домжале" - "Уфа" - 1:1 (обзор)
-
Прорубить окно в Европу: "Уфа" играет в результативную ничью с "Домжале" и проходит дальше за счет гостевого гола
-
Отец Смолова сделал заявление о громком ДТП с участием форварда сборной России
-
"Аталанта", "Бешикташ" и "Стяуа" разгромили соперников и вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
-
Экс-игрок ЦСКА может перейти в ПАОК, который будет соперником "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" объявил о переходе Бонуччи
-
"Милан" подтвердил трансферы Кальдары и Игуаина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22