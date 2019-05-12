Стала известна сумма использования VAR в России

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Стала известна сумма использования VAR в России

Использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской Премьер-Лиге будет стоить по 12 миллионов рублей на клуб, сообщают российские СМИ.

Таким образом, общая стоимость составит 192 миллиона рублей, хотя изначально озвучивалась сумма в три раза больше.

Не исключено, что VAR появится в России уже в следующем сезоне.

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