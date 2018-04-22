Стала известна сумма компенсации Конте в случае увольнения из "Челси"

Лондонский "Челси" будет вынужден заплатить компенсацию Антонио Конте в случае его увольнения, сообщает Mirror.

По сведениям издания, итальянский клуб получит неустойку в размере 11 миллионов евро за досрочный разрыв соглашения со стороны клуба.

Напомним, что в этом сезоне "Челси" занимает лишь пятое место в Премьер-лиге и, скорее всего, не попадет в Лигу Чемпионов-2018/19.

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