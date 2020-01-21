Стала известна сумма компенсации, которую получил Ананидзе за расторжение контракта со "Спартаком"
Журналист Сергей Егоров выяснил, сколько полузащитник Джано Ананидзе заработал на расторжении контракта со "Спартаком".
Напомним, что соглашение грузинского хавбека с "красно-белыми" действовало до лета 2021 года, а его зарплата составляла около 1,7 миллиона евро за сезон.
По информации Егорова, московский клуб выплатил Ананидзе компенсацию в размере 1,4 миллиона евро.
Кроме того, источник назвал варианты продолжения карьеры для 27-летнего футболиста - это команды из Турции и Греции, а также аутсайдер РПЛ "Тамбов".
Ананидзе является воспитанником "Спартака", за основу дебютировал в июле 2009 года, сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов. Сдавался в аренду "Ростову" и "Крыльям Советов".
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|Локомотив Москва
|19
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|Арсенал Тула
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|Уфа
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|Динамо Москва
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|Урал
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|24
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|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|13
|Рубин
|19
|19
|14
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|18
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