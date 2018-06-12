Стала известна сумма компенсации, которую "Реал" заплатит за Лопетеги

Теги реал мадридиспанияхулен лопетеги

Стала известна сумма компенсации, которую "Реал" заплатит за Лопетеги

Мадридский "Реал" заплатит федерации футбола Испании компенсацию за главного тренера команды Хулена Лопетеги, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб выплатит два миллиона евро в качестве отступных.

Напомним, что 51-летний Лопетеги возглавит "Реал" после окончания Чемпионата Мира-2018.

Не пропустите: Официально: Лопетеги – новый главный тренер "Реала". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов