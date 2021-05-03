Стала известна сумма, которую хотел получать Рамос

Фото: Твиттер Рамоса/Автор неизвестен

Защитник "Реала" Серхио Рамос всё ещё не смог договориться о новом контракте с мадридским клубом. Как сообщает Mundo Deportivo, капитан сборной Испании хотел получать 12 миллионов евро за сезон по новому соглашению.

"Реал" в свою очередь предпочел вложить эти деньги в более молодого игрока — защитника "Баварии" Давида Алабу. Стороны уже договорились о контракте, о котором официальном будет объявлено после завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне Рамос провёл 15 матчей в Ла Лиге, в которых сумел забить два гола.

Также не пропустите: "Боруссия" готова расстаться с одним из своих лидеров. | http://soccernews.ru