Стала известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в Лиге чемпионов-2018/19

В финале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) и стал победителем турнира.

Благодаря победе английский клуб в сумме заработал 113,45 миллионов евро.

Эта сумма распределилась следующим образом. Участие в групповом этапе принесло мерсисайдцам 15,25 млн. Три победы в группе - 8,1 млн, выход в 1/8 финала - 9,5 млн, в четвертьфинал - 10,5 млн, в полуфинал - 12 млн, выход в финал - 15 млн. Победа в Лиге Чемпионов добавила в копилку "красных" еще четыре миллиона. Кроме того, к выплатам добавились: исторический бонус (23), маркетинговый бонус (12,6), участие в Суперкубке УЕФА (3,5).

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу Чемпионов и обошел по этому показателю "Баварию" и "Барселону". Чаще трофей выигрывали только "Реал" (13) и "Милан" (7).

Не пропустите: "Ливерпуль" показал видео из раздевалки после победы в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru