Названа сумма, которую Сарри может получать в "Роме"

Теги ромамаурицио сарри

Названа сумма, которую Сарри может получать в "Роме"Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Итальянский тренер Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить "Рому", утверждает Sky Sport Italia.

Зарплата экс-тренера "Ювентуса", "Наполи" и "Челси" будет составлять 4 миллиона евро в год без учета бонусов. Ему предложен контракт на два сезона.

В настоящий момент 62-летний итальянец находится без работы после того, как был уволен из "Ювентуса" летом 2020-го года.

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