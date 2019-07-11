Стала известна сумма, которую "Спартак" предложил за Гильерме

"Спартак" предложил 500 тысяч евро за вратаря "Локомотива" Гильерме, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" намерены выкупить голкипера в летнее трансферное окно. Впрочем, "Локомотив" отклонил предложение, так как "железнодорожников" не устроила предложенная сумма.

При этом, контракт Гильерме с "Локомотивом" истекает в конце декабря.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил 33-летнему Гильерме зарплату в размере девяти миллионов евро за три года. Еще три миллиона Гильерме может получить в качестве подписного бонуса. Также три миллиона евро "красно-белые" предложили агенту российского бразильца.

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