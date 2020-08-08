Стала известна сумма неустойки Сарри за увольнение из "Ювентуса"

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Стала известна сумма неустойки Сарри за увольнение из "Ювентуса"

СМИ узнали, какую компенсацию получит Маурицио Сарри за досрочное расторжение контракта с "Ювентусом".

Напомним, что прошлым летом тренер заключил с клубом трёхлетнее соглашение, то есть оно рассчитано ещё на два сезона.

По информации Football Italia, "старой синьоре" придётся раскошелиться на 20,3 миллиона евро, включая налоги.

Напомним, что под руководством Сарри "Ювентус" выиграл девятое подряд чемпионство, дошёл до финала Кубка Италии, а также вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

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"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри

"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри

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