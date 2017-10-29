Стала известна сумма отступных Мертенса

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Стала известна сумма отступных Мертенса

Стала известна клаусула форварда "Наполи" Дриса Мертенса.

Как сообщает Football Italia, сумма отступных за игрока составляет 28 миллионов евро, чем могут воспользоваться другие клубы.

Контракт Мертенса с "Наполи" рассчитан до лета 2020 года.

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