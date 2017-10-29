Стала известна сумма отступных Мертенса
Стала известна клаусула форварда "Наполи" Дриса Мертенса.
Как сообщает Football Italia, сумма отступных за игрока составляет 28 миллионов евро, чем могут воспользоваться другие клубы.
Контракт Мертенса с "Наполи" рассчитан до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|11
|31
|2
|Ювентус
|11
|28
|3
|Лацио
|11
|28
|4
|Интер Милан
|10
|26
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
|7
|Фиорентина
|11
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Торино
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|11
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|11
|6
|19
|Хеллас Верона
|10
|6
|20
|Беневенто
|11
|0