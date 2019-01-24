Стала известна сумма отступных в контракте де Йонга с "Барселоной"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг подписал контракт с "Барселоной" с суммой отступных - 400 миллионов евро. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Отступные за голландца станут третьими по размеру среди футболиста "Барселоны". Больше только у Лионеля Месси (700 млн), Жерара Пике, Серхио Бускетса, Серхи Роберто и Самуэля Юмтити (по 500 млн).

Напомним, 21 игрок перейдет в стан "Барселоны" 1 июля. Трансфер голландца - 75 миллионов евро.

Сумма трансфера де Йонга стала пятой в истории "Барселоны".

"Барселона" занимает лидирующее место в турнирной таблице Ла Лиги.

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