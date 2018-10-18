Стала известна сумма отступных в контракте Неймара

Сумма отступных в контракте бразильского нападающего ПСЖ Неймара составляет 215 миллионов евро, сообщает sport.es.

Но форвард может уйти из клуба за эту сумму не раньше лета 2020 года. До этого момента ПСЖ может требовать за футболиста любую сумму.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему Неймару проявляют "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

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