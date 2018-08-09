Стала известна сумма отступных в контракте Смолова с "Локомотивом"

Теги локомотив москвафедор смолов

Стала известна сумма отступных в контракте Смолова с "Локомотивом"

Сумма отступных в контракте нападающего Федора Смолова с "Локомотивом" составит 17 миллионов евро для европейских клубов.

"Для европейцев в моем контракте стоит достаточно привлекательная цена. Однако сейчас об этом не думаю и полностью сконцентрирован на успешных выступлениях за свою новую команду", – приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара" за 9 миллионов евро.

Не пропустите: Смолов объяснил, почему выбрал "Локомотив". | http://soccernews.ru

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