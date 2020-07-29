Стала известна сумма отступных за Гайча в ЦСКА

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Стала известна сумма отступных за Гайча в ЦСКА

Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч в скором времени станет игроком ЦСКА. Сегодня, 29 июля, футболист сдаст тест на коронавирус. Как только станет известно, что результат отрицательный, нападающий вылетит в Россию.

По данным TyC Sports, сумма отступных в соглашении 21-летнего игрока составит 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "армейцы" заплатят за футболиста 8,5 миллиона евро. ЦСКА уже согласовал контракт Гайча, который будет рассчитан на 5 лет. 

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