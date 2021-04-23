Стала известна сумма отступных за Николича

Теги марко николичлокомотив москва

Стала известна сумма отступных за НиколичаФото: Твиттер @fclokomotiv
Появилась информация о сумме, которую должны будут выплатить клубы, если захотят заполучить главного тренера "Локомотива" Марко Николича.

По данным, "РБ Спорт", в контракте специалиста с "железнодорожниками" прописан пункт о компенсации в размере 400 тысяч евро.

Их может заплатить любой клуб, который пожелает, чтобы серб стал у руля команды или же сам Николич может покинуть клуб, заплатив отступные. Кроме того, эту же сумму заплатит "Локомотив", если решит уволить тренера до окончания контракта.

Напомним, Николич возглавил москвичей в мае 2020 года.
В текущем сезоне "Локомотив" после 26 туров набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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