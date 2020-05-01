Стала известна сумма потерь Лиги 1 из-за досрочного завершения сезона

СМИ узнали, сколько денег потеряет французская Лига 1 из-за досрочного завершения сезона.

Напомним, что накануне было объявлено о решении закончить чемпионат в связи с невозможностью проведения матчей на фоне пандемии коронавируса.

По информации L'Equipe, по этой причине Лига 1 не досчитается 243 миллионов евро.

Чемпионом Франции признан ПСЖ. Несколько клубов остались недовольны досрочным завершением сезона и намерены подать в суд.

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