Стала известна сумма предложения о покупке "Валенсии"

Бывший вице-президент "Валенсии" Мигель Зорио хочет выкупить клуб у сингапурского бизнесмена Питера Лима.

Как сообщает издание ABC, предложение Зорио о покупке контрольного пакета акций "Валенсии" и завершения строительства нового стадиона "Nou Mestalla" составляет 370 миллионов евро.

По информации источника, экс-вице-президент клуба в четверг публично предоставит подробности экономического процесса.

Напомним, что строительство "Nou Mestalla" было заморожено в 2009 году.

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