Стала известна сумма призовых победителя Кубка России

РФС назвал сумму призовых финалистам Кубка России.

"Общий призовой фонд финала Кубка - 9 миллионов. Победитель получит 6 миллионов, финалист - 3 миллиона" - заявили в пресс-службе РФС.

Напомним, что в финале Кубка России сыграют "Авангард" и "Тосно". Матч состоится завтра в 19:00 по московскому времени.

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