Стала известна сумма призовых победителя Кубка России

Теги авангард курсктоснорфс

Стала известна сумма призовых победителя Кубка России

РФС назвал сумму призовых финалистам Кубка России.

"Общий призовой фонд финала Кубка - 9 миллионов. Победитель получит 6 миллионов, финалист - 3 миллиона" - заявили в пресс-службе РФС.

Напомним, что в финале Кубка России сыграют "Авангард" и "Тосно". Матч состоится завтра в 19:00 по московскому времени.

Читайте также: Уткин высказался о предстоящем финале Кубка России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов