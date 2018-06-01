Стала известна сумма призовых сборной Сербии за победу на Чемпионате Мира

Футбольный союз Сербии определился с размером призовых за победу сборной на мундиале.

Как сообщают местные СМИ, если сербы выиграют Чемпионат Мира, то получат 10 миллионов евро. За выход в финал игрокам положено 5 миллионов, а за попадание в 1/8 - 500 тысяч.

В групповом этапе Сербия сыграет с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.

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