Стала известна сумма трансфера чемпиона Европы в "Локомотив"

Чемпионату стало известно, во сколько обошелся московскому "Локомотиву" трансфер форварда "Лилля" Эдера.

Так, по сведениям источника, за 30-летнего нападающего "догов" "железнодорожники" заплатили 500 тысяч евро. С учетом же всевозможных бонусов переход португальца может стоить чемпиону России 2 миллиона евро.

Прошлый сезон Эдер провел в "Локомотиве" на правах аренды. За это время он сыграл 28 матчей за клуб, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, вчера "Локомотив" разгромно уступил "Витессу". | soccernews.ru