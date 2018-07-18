Стала известна сумма трансфера чемпиона Европы в "Локомотив"

Теги антониу эдерлокомотив москвалилль

Стала известна сумма трансфера чемпиона Европы в "Локомотив"Чемпионату стало известно, во сколько обошелся московскому "Локомотиву" трансфер форварда "Лилля" Эдера.

Так, по сведениям источника, за 30-летнего нападающего "догов" "железнодорожники" заплатили 500 тысяч евро. С учетом же всевозможных бонусов переход португальца может стоить чемпиону России 2 миллиона евро.

Прошлый сезон Эдер провел в "Локомотиве" на правах аренды. За это время он сыграл 28 матчей за клуб, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, вчера "Локомотив" разгромно уступил "Витессу". | soccernews.ru

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