Стала известна сумма трансфера форварда "Барселоны" Мунира в "Севилью"

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Стала известна сумма трансфера форварда "Барселоны" Мунира в "Севилью"

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади перейдет в "Севилью" за 1,05 миллиона евро, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Клуб поблагодарил форварда за игру и пожелал дальнейших успехов в карьере.

Столь небольшая сумма трансфера связана с тем, что контракт Эль-Хаддади с "Барселоной" истекал через полгода.

В нынешнем сезоне 23-летний Эль-Хаддади провел за каталонцев 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас.

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"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

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