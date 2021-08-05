Стала известна сумма трансфера Грилиша в "Манчестер Сити"

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Стала известна сумма трансфера Грилиша в "Манчестер Сити"

Фото твиттер Джека Грилиша

Стало известно, сколько "Манчестер Сити" заплатит за полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 117 миллионов евро.

Если сделка состоится, то она станет рекордной для английской Премьер-лиги.

Ожидается, что сегодня Грилиш начнёт проходить медицинское обследование, а после его завершения заключит с "Сити" контракт до 2026 года.

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