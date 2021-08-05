Стала известна сумма трансфера Грилиша в "Манчестер Сити"
Стало известно, сколько "Манчестер Сити" заплатит за полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 117 миллионов евро.
Если сделка состоится, то она станет рекордной для английской Премьер-лиги.
Ожидается, что сегодня Грилиш начнёт проходить медицинское обследование, а после его завершения заключит с "Сити" контракт до 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18