Стала известна сумма трансфера Кейта в "Ливерпуль"

Определена точная сумма сделки по трансферу гвинейского полузащитника РБ "Лейпциг" Наби Кейта в "Ливерпуль", сообщает liverpool echo.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 60 миллионов евро. Эта сумма могла быть на семь миллионов больше, если бы клуб хавбека попал в Лигу Чемпионов. Но немцы довольствовались лишь выходом в Лигу Европы.

В этом сезоне 23-летний Кейта провел за "РБ Лейпциг" 39 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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