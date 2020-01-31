Стала известна сумма трансфера Котина в ЦСКА
Появились детали трансфера защитника "Крыльев Советов" Никиты Котина в ЦСКА.
Как сообщает "Чемпионат", трансфер 17-летнего футболиста обошелся "армейцам" в 130 тысяч евро.
Напомним, что Котин заключил с клубом контракт до 2023 года и взял себе 13-й номер. В ближайшее время он отправится на сборы команды в Кампоаморе.
В этом сезоне Котин забил один гол в 17 играх молодежного первенства России.
Читайте также: "Урал" отказался от кандидатуры Жамалетдинова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" близок к аренде форварда "Шанхай Шенхуа"
-
Семин прокомментировал уход Смолова
-
"Барселона" определила главную трансферную цель на лето
-
"Ренн" вырвал победу в матче с "Нантом"
-
"Герта" и "Шальке" не выявили победителя в матче Бундеслиге
-
Гинер высказался о будущем Гончаренко
-
Стала известна сумма трансфера Котина в ЦСКА
-
Ракитич все еще может оказаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Андерлехт" арендовал Пьяцу у "Ювентуса"
-
Смолов обратился к болельщикам "Сельты"
-
"Милан" объявил о переходе Салемакерса
-
Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину
-
Хавбек "Ромы" Нзонзи перебрался в "Ренн"
-
ЦСКА объявил о трансфере защитника "Крыльев Советов"
-
"Барселона" отпустила своего воспитанника в "Брагу"
-
Агент Рохеля высказался об интересе со стороны ЦСКА и "Локомотива"
-
Официально: Эмре Джан перешел в дортмундскую "Боруссию"
-
"Барселона" оформила трансфер бразильского хавбека
-
"РБ Лейпциг" арендовал защитника "Манчестер Сити"
-
В сети выложили переписку экс-генсека ФИФА с президентом ПСЖ по делу о коррупции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15