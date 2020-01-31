Стала известна сумма трансфера Котина в ЦСКА

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Стала известна сумма трансфера Котина в ЦСКА

Появились детали трансфера защитника "Крыльев Советов" Никиты Котина в ЦСКА.

Как сообщает "Чемпионат", трансфер 17-летнего футболиста обошелся "армейцам" в 130 тысяч евро.

Напомним, что Котин заключил с клубом контракт до 2023 года и взял себе 13-й номер. В ближайшее время он отправится на сборы команды в Кампоаморе.

В этом сезоне Котин забил один гол в 17 играх молодежного первенства России.

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