Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургуфаданил круговойтрансферы

Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит"

"Зенит" заплатит два миллиона евро за трансфер защитника "Уфы" Данилы Кругового, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист перейдет в петербургский клуб летом 2020 года. До наступления этой даты Круговой будет играть за "Уфу" на правах аренды.

21-летний Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешел в 2018 году. В прошлом сезоне Круговой провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол.

Не пропустите: "Ювентус" отказал "Зениту" в приобретении Демирала. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб

"Реал" отменил трансфер Бэйла в китайский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Краснодар Краснодар 3 6
3 Урал Урал 3 6
4 Рубин Рубин 2 4
5 Ростов Ростов 2 4
6 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
10 Уфа Уфа 3 3
11 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
14 Ахмат Ахмат 2 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов