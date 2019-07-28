Стала известна сумма трансфера Кругового в "Зенит"

"Зенит" заплатит два миллиона евро за трансфер защитника "Уфы" Данилы Кругового, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист перейдет в петербургский клуб летом 2020 года. До наступления этой даты Круговой будет играть за "Уфу" на правах аренды.

21-летний Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешел в 2018 году. В прошлом сезоне Круговой провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил один гол.

Не пропустите: "Ювентус" отказал "Зениту" в приобретении Демирала. | http://soccernews.ru