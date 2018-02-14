Стала известна сумма трансфера Могилевца в "Зенит"
Прессе стала известна сумма трансфера полузащитника "Ростова" Павла Могилевца в питерский "Зенит".
Так, по сведениям СЭ, за 25-летнего хавбека "сине-бело-голубые" заплатят 2 миллиона евро. Игрок уже покинул расположение своего бывшего клуба и в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург, чтобы подписать соглашение с грандом отечественного футбола.
В нынешнем сезоне Могилевец сыграл в 14 играх за "Ростов". Результативными действиями в них он не отметился.
Напомним, Манчини огласил заявку "Зенита" на матч с "Селтиком". | soccernews.ru
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|20
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|Ахмат
|20
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|8
|Урал
|20
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|Арсенал Тула
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|20
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|20
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|13
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