Стала известна сумма трансфера Могилевца в "Зенит"

Прессе стала известна сумма трансфера полузащитника "Ростова" Павла Могилевца в питерский "Зенит".

Так, по сведениям СЭ, за 25-летнего хавбека "сине-бело-голубые" заплатят 2 миллиона евро. Игрок уже покинул расположение своего бывшего клуба и в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург, чтобы подписать соглашение с грандом отечественного футбола.

В нынешнем сезоне Могилевец сыграл в 14 играх за "Ростов". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Манчини огласил заявку "Зенита" на матч с "Селтиком". | soccernews.ru