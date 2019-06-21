Стала известна сумма трансфера Понсе в "Спартак"

Аргентинский нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе перешел в "Спартак" за девять миллионов евро, сообщают российские СМИ.

Агент футболиста получит дополнительно один миллион евро. Изначально "Рома" хотела получить 12 миллионов евро, но "Спартаку" удалось договориться о снижении цены.

22-летний Понсе выступал за "Рому" с 2015 года, но за основной состав "волков" не сыграл ни одного матча. Также сдавался в аренду "Ньюэллз Олд Бойз", "Гранаде" и "Лиллю". Сыграл три матча за молодежную сборную Аргентины. Ориентировочная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

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