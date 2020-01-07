Стала известна сумма трансфера Скопинцева из "Краснодара" в "Динамо"

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Стала известна сумма трансфера Скопинцева из "Краснодара" в "Динамо"

Стало известно, во сколько "Динамо" обошелся трансфер защитника Дмитрия Скопинцева из "Краснодара". Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян.

"Сумма сделки - 4,3 млн евро. Личные условия - 750 тыс. евро в год зарплаты, 300 тыс. бонусов", - написал Арустамян.

Ранее сообщалось, что соглашение 22-летнего футболиста с "Динамо" рассчитано на 4,5 года.

А еще: Скопинцев подписал контракт с "Динамо"| http://soccernews.ru
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