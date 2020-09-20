Стала известна сумма трансфера защитника "Барселоны" Семеду в "Вулверхэмптон"

Португальский защитник "Барселоны" Нелсон Семеду обойдется "Вулверхэмптон" примерно в 40 миллионов евро, сообщает ESPN.

По данным источника, футболист перейдет в английский клуб в ближайшее время. Каталонцы намерены использовать полученную сумму на усиление обороны. В сферу интересов "Барселоны" входят защитники "Аякса" Сержиньо Дест и "Ньюкасла" Максимилиан Ааронс.

26-летний Семеду выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за каталонский клуб 124 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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