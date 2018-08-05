Стала известна сумма возможного трансфера Смолова в "Локомотив"

Теги локомотив москвакраснодарфедор смолов

Стала известна сумма возможного трансфера Смолова в "Локомотив"

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство московского клуба рассмотрит вариант с приобретением футболиста в понедельник. Сумма трансфера 28-летнего Смолова может составить 9 миллионов евро.

Также "Локомотив" интересуется 31-летним колумбийским нападающим "Милана" Карлосом Баккой. Но против его покупки говорит возраст игрока. К тому же, "Милан" требует за него не менее 15 миллионов евро.

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