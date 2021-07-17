Стала известна сумма выкупа Шкурина для киевского "Динамо"

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Стала известна сумма выкупа Шкурина для киевского "Динамо"

Фото твиттер "Прессбол"

Нападающий Илья Шкурин может стать игроком киевского "Динамо" на постоянной основе за 1 миллион евро.

Как сообщает "Футбол 24", именно за эту сумму украинский клуб имеет право выкупить 21-летнего футболиста.

Напомним, что права на белоруса принадлежат московскому ЦСКА, а "Динамо" арендовало его на год с правом выкупа.

Шкурин дебютировал в составе чемпиона Украины двумя голами в двух товарищеских матчах.

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