Стала известна сумма выкупа Урунова для "Уфы"
СМИ узнали, во сколько обойдётся "Уфе" потенциальный выкуп арендованного полузащитника московского "Спартака" Остона Урунова.
По информации "СЭ", башкирский клуб имеет право приобрести 20-летнего узбека за 1 миллион евро. Аналогичную сумму "красно-белые" заплатили за него прошлым летом.
Стоит отметить, что хавбек уже в третий раз в карьере стал игроком "Уфы". Ранее он сделал 1 ассист в 20 матчах в составе "горожан".
Выступая за "Спартак", Урунов забил 1 гол в 9 играх. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость Остона - 1,2 миллиона евро.
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