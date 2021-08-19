Стала известна сумма выкупа Урунова для "Уфы"

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Стала известна сумма выкупа Урунова для "Уфы"

Фото инстаграм Остона Урунова

СМИ узнали, во сколько обойдётся "Уфе" потенциальный выкуп арендованного полузащитника московского "Спартака" Остона Урунова.

По информации "СЭ", башкирский клуб имеет право приобрести 20-летнего узбека за 1 миллион евро. Аналогичную сумму "красно-белые" заплатили за него прошлым летом.

Стоит отметить, что хавбек уже в третий раз в карьере стал игроком "Уфы". Ранее он сделал 1 ассист в 20 матчах в составе "горожан".

Выступая за "Спартак", Урунов забил 1 гол в 9 играх. Его контракт с "красно-белыми" рассчитан до 2025 года. Рыночная стоимость Остона - 1,2 миллиона евро.

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