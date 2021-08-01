Стала известна сумма, за которую "Краснодар" купил Крыховяка

Фото: инстаграм Крыховяка/Автор неизвестен

Стала известна сумма, за которую "Краснодар" купил из "Локомотива" хавбека сборной Польшы Гжегожа Крыховяка.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники, "быки" заплатят "железнодорожникам" 2.5 миллиона евро без учета бонусов.

Напомним, что сегодня "Локо" объявил о том, что переход поляка в стан южан находится в финальной стадии.

В новом сезоне Крыховяк успел сыграть один матч за московский клуб в РПЛ, в котором забил один гол.

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