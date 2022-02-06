Стала известна сумма, за которую "Лион" продаст Шакири в МЛС
Фото: инстаграм Шакири\Автор неизвестен
Швейцарский атакующий хавбек "Лиона" Джердан Шакири перейдет в один из клубов МЛС, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, игрок сборной Швейцарии перейдет в "Чикаго Файр", который заплатит за него 7 миллионов евро.
По информации источника, условия личного контракта футболист уже согласованы, а все документы подготовлены.
В своей европейской карьере Шакири успел сыграть за такие клубы, как "Базель", "Бавария", "Интер", "Сток Сити", "Ливерпуль" и "Лион".
В нынешнем сезоне Шакири провел 11 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола.
Также не пропустите: Зе Луиш может перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Эдгар Давидс прокомментировал переход Влаховича в "Ювентус"
-
Салах поделился ожиданиями от финала Кубка Африки
-
Стала известна сумма, за которую "Лион" продаст Шакири в МЛС
-
Ханданович прокомментировал поражение от "Милана"
-
Анчелотти пользуется доверием в "Реале"
-
Зе Луиш может перейти в "Арсенал"
-
Пиоли прокомментировал победу в миланском дерби
-
Главные новости дня: 5 февраля
-
"Монако" без Головина победил "Лион"
-
"Севилья" потеряла очки в матче с "Осасуной"
-
"Тоттенхэм" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Фиорентина" Кокорина крупно проиграла "Лацио"
-
Нойер повторил рекорд Кана
-
Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки
-
Индзаги прокомментировал поражение от "Милана"
-
Стало известно, сколько "Спартак" сможет выручить с перехода Жиго в "Марсель"
-
"Челси" нашел замену Рюдигеру в "Барселоне"
-
"Бернли" и "Уотфорд" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Защитник "Мидлсбро" восхитился внешностью Роналду
-
"Бавария" - лидер среди европейских клубов по выручке от продажи футболок в 2021 году
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34