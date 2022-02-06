Стала известна сумма, за которую "Лион" продаст Шакири в МЛС

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Стала известна сумма, за которую "Лион" продаст Шакири в МЛС

Фото: инстаграм Шакири\Автор неизвестен

Швейцарский атакующий хавбек "Лиона" Джердан Шакири перейдет в один из клубов МЛС, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок сборной Швейцарии перейдет в "Чикаго Файр", который заплатит за него 7 миллионов евро.

По информации источника, условия личного контракта футболист уже согласованы, а все документы подготовлены.

В своей европейской карьере Шакири успел сыграть за такие клубы, как "Базель", "Бавария", "Интер", "Сток Сити", "Ливерпуль" и "Лион".

В нынешнем сезоне Шакири провел 11 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола. 

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