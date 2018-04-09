Стала известна суть послания Неймара о его скорой встрече с Месси

Прессе стала известна суть послания форварда ПСЖ Неймара о его скорой встрече с бывшим партнером по каталонской "Барселоне" Лионелем Месси.

Так, по сведениям sport.es, в своем сообщении бразилец намекнул на рекламную кампанию, посвященную Чемпионату Мира в России от MasterCard, в которой он и его аргентинский товарищ приняли участие. Поэтому уже в ближайшее время стоит ждать нового ролика с Неймаром и Месси.

Напомним, летом побороться за Неймара будут готовы три клуба. | soccernews.ru