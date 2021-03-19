Стала известна турнирная сетка Лиги Европы

Фото сайт УЕФА

Сегодня состоялась жеребьёвка не только 1/4 финала Лиги Европы, но и последующих стадий турнира.

1/2 финала

"Гранада" / "Манчестер Юнайтед" - "Аякс" / "Рома"

"Динамо" З / "Вильярреал" - "Арсенал" / "Славия"

Финал

Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

Первые четвертьфинальные матчи ЛЕ запланированы на 8 апреля, ответные - на 15 апреля. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

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