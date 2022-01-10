Стала известна важная деталь нового контракта Умтити с "Барселоной"

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Стала известна важная деталь нового контракта Умтити с "Барселоной"Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

Стали известны подробности обновленного соглашения между "Барселоной" и французским защитником Самюэлем Умтити. которое рассчитано до 2026 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, в новом контракте у сторон есть пункт, который дает возможность до начала сезона-2023/24 как клубу, так и футболисту разорвать контракт при условии выплаты оговоренной суммы.

Отметим, что также оклад Умтити, который он должен был получить до лета 2023 года, будет равномерно распределен до 2026 года. Такой шаг позволил зарегистрировать нападающего Феррана Торреса.

В нынешнем сезоне Ла Лиги француз сыграл всего в одном матче.

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