Стала известна вероятность попадания команд друг на друга при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов

Специалисты оценили шансы попадания команд друг на друга во время жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Так, уже можно констатировать, что с вероятностью почти 50% в первом раунде стадии плей-офф встретятся каталонская "Барселона" и лондонский "Челси".

Напомним, "Барселона" делает выбор между обладателем кубка Либертадорес и игроком сборной Германии. | soccernews.ru