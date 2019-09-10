Стала известна возможная дата дебюта Азара за "Реал"

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Стала известна возможная дата дебюта Азара за "Реал"

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар может дебютировать за мадридский клуб 14 сентября в матче чемпионата Испании с "Леванте", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже частично тренируется в общей группе, поэтому у него есть шанс восстановиться к поединку 4-го тура Примеры. Также части тренировки в общей группе провели полузащитники Хамес Родригес и Браим Диас.

28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на 45 миллионов евро за счет легко достижимых бонусов. Контракт форварда с королевским клубом действует до лета 2024 года.

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