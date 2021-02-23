Стала известна возможная дата возвращения Рамоса на поле

Издание As располагает информацией о сроках возвращения капитана "Реала" Серхио Рамоса в игру. Напомним, 34-летний защитник в начале февраля перенес операцию на колене и проходит курс реабилитации.



По предварительны данным, футболист должен был восстановится в течении 6-8 недель. Источник сообщает, что уже к матчу с "Эльче", который состоится 13 марта, испанский защитник должен быть полностью готов. А еще через 3 дня, 16 марта, "Реал" ждет ответный матч с "Аталантой" в 1/8 финала Лиге Чемпионов.

В последний раз Рамос играл 14 января – против "Атлетика" (1:2) в Суперкубке Испании.



Всего футболист в сезоне 2020/2021 Ла Лиги выходил на поле в 14 матчах, в которых смог отметиться 2 забитыми мячами.



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