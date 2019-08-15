Стала известна возможная причина падения самолета, на котором погиб Сала



Самолет, на котором летел погибший аргентинский нападающий Эмилиано Сала, имел проблемы с техническим состоянием, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, владелец аэродрома, с которого стартовал самолет рассказал, что воздушное судно имело много проблем. Один из пилотов, который ранее управлял самолетом, был недоволен его состоянием.

28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно. 21 января самолет управляемый пилотом Дэвидом Ибботсоном с Салой на борту вылетел в Уэльс и через некоторое время пропал с радаров. Через несколько недель поисковая команда обнаружила тело аргентинца на дне Ла-Манша. Позже выяснилось, что Ибботсон был дальтоником и не имел права летать в темное время суток. Тело пилота найдено не было.

Не пропустите: Отравился газом: появились новые обстоятельства гибели футболиста Салы. | http://soccernews.ru