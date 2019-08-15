Стала известна возможная причина падения самолета, на котором погиб Сала

Теги нанткардифф ситиэмилиано сала

Стала известна возможная причина падения самолета, на котором погиб Сала
Самолет, на котором летел погибший аргентинский нападающий Эмилиано Сала, имел проблемы с техническим состоянием, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, владелец аэродрома, с которого стартовал самолет рассказал, что воздушное судно имело много проблем. Один из пилотов, который ранее управлял самолетом, был недоволен его состоянием.

28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно. 21 января самолет управляемый пилотом Дэвидом Ибботсоном с Салой на борту вылетел в Уэльс и через некоторое время пропал с радаров. Через несколько недель поисковая команда обнаружила тело аргентинца на дне Ла-Манша. Позже выяснилось, что Ибботсон был дальтоником и не имел права летать в темное время суток. Тело пилота найдено не было.

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