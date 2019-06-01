Стала известна возможная причина смерти Рейеса

Сегодня, 1 июня, стало известно, что известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате автокатастрофы. Издание El diario de Sevilla сообщает, что футболист и его двоюродный брат могли погибнуть из-за превышения скорости.

По данным издания, машина спортсмена Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелась. Возможная скорость движения автомобиля могла составить 200 км/ч.

Рядом сидевший пассажир сумел выбраться из горящей машины, однако получил 60% ожогов тела. Сейчас он находится на грани смерти.

В течение карьеры Рейес выиграл 12 трофеев. Почти половина из них - это кубки Лиги Европы. Этот турнир он выигрывал 5 раз.

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