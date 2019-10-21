Стала известна вторая пятёрка претендентов на "Золотой мяч"

Журнал France Football огласил вторую пятёрку футболистов, претендующих на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

В список номинантов включены француз Килиан Мбаппе (ПСЖ), англичанин Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), голландец Донни ван де Бек ("Аякс"), габонец Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") и немец Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Напомним, что в этом году обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря.

В 2018 году награду выиграл полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

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