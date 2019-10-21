Стала известна вторая пятёрка претендентов на "Золотой мяч"
Журнал France Football огласил вторую пятёрку футболистов, претендующих на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
В список номинантов включены француз Килиан Мбаппе (ПСЖ), англичанин Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), голландец Донни ван де Бек ("Аякс"), габонец Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") и немец Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").
Напомним, что в этом году обладателя "Золотого мяча" назовут 2 декабря.
В 2018 году награду выиграл полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|14
|Эвертон
|9
|10
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4