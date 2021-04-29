Стала известна зарплата Алабы в "Реале"

Теги давид алабареал мадридтрансферыбавария мюнхен

Стала известна зарплата Алабы в "Реале"Фото: Твиттер @David_Alaba 
Защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба летом наверняка окажется в "Реале", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок уже согласовал личный контракт со "сливочными".

Алаба переедет в Мадрид в качестве свободного агента. Его зарплата в "королевском клубе" 12 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне австриец выходил на поле в составе мюнхенской "Баварии" в 42 матчах во всех соревнованиях. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55,00 млн €.

Читать также: Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема

Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов