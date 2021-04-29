Стала известна зарплата Алабы в "Реале"
Фото: Твиттер @David_Alaba
Защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба летом наверняка окажется в "Реале", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, игрок уже согласовал личный контракт со "сливочными".
Алаба переедет в Мадрид в качестве свободного агента. Его зарплата в "королевском клубе" 12 миллионов евро за сезон.
David Alaba to Real Madrid, here we go soon! ⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2021
It’s never been in doubt since January, Real have always been leading the race.
Alaba is set to sign his contract with Real Madrid in May for €12m net salary per season.
More details: https://t.co/2dwcQQZRln https://t.co/aL9C3nG34C
В текущем сезоне австриец выходил на поле в составе мюнхенской "Баварии" в 42 матчах во всех соревнованиях. На его счету 2 забитых мяча и 5 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55,00 млн €.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20