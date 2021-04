Стала известна зарплата Алабы в "Реале"

Фото: Твиттер @David_Alaba

Защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба летом наверняка окажется в "Реале", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок уже согласовал личный контракт со "сливочными".

Алаба переедет в Мадрид в качестве свободного агента. Его зарплата в "королевском клубе" 12 миллионов евро за сезон.

David Alaba to Real Madrid, here we go soon! ⚪️



It’s never been in doubt since January, Real have always been leading the race.



Alaba is set to sign his contract with Real Madrid in May for €12m net salary per season.



